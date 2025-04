Allo “Scoponi” domani pomeriggio si gioca il sentito derby tra i padroni di casa del Tolfa e gli ospiti del Tarquinia. Alle ore 16 ci sarà il fischio di inizio di questa avvincente sfida con i tolfetani in cerca della vittoria per riuscire ad accedere ai playoff, dall'altra i tarquiniesi che invece sono affamati di punti per uscire dalla zona playout. In entrambele formazioni ci saranno delle defezioni.

«Con il Tarquinia sarà di certo una partita difficile - spiega mister Roberto Macaluso - sappiamo bene che sono una squadra ostica da affrontare. I tarquiniesi stanno cercando punti per uscire dalla zona playout e per cercare di evitare anche il playout stesso, quindi verranno da noi sicuramente per portare via punti. Ricordo bene anche la partita dell'andata: per noi fu una gara difficile e uscimmo sconfitti. Speriamo, quindi, di aver fatto tesoro della partita dell'andata e degli errori che abbiamo fatto lungo il percorso di questo campionato che ci porta ad oggi a credere ancora nel sogno playoff visto che siamo in bagarre con altre quattro squadre per raggiungere i posti utili per andare a fare il playoff. Domani sarà un'occasione per rivedere i ragazzi che conosco bene, quindi ci auguriamo che sia una bella giornata e una bella partita».

Il presidente del Tolfa Calcio Alessio Vannicola sottolinea: «Domani affrontiamo una squadra in salute; diversi giocatori del Tarquinia sono ex Asd Tolfa Calcio che conosciamo benissimo. Sarà una gara difficile per entrambe le formazioni. Contro il Tarquinia abbiamo sempre avuto difficoltà nell'affrontarla, però sono molto fiducioso e spero vinca il migliore e soprattutto che sia una bella giornata di sport».

Il tecnico del Tarquinia Fabrizio Ercolani commenta: «Tornare a Tolfa, anche se da avversario, per me è sempre un piacere. Ho vissuto un anno bello ed intenso del quale porto sempre un bel ricordo. Sarà una partita difficile contro una squadra veramente forte e d organizzata. Noi dal canto nostro abbiamo bisogno di dare continuità alle prestazioni. Abbiamo tante defezioni soprattutto nel reparto arretrato ma chi andrà in campo sono sicuro che darà il massimo. Non dobbiamo essere timidi nell'approccio ma propositivi. Ci aspetta un trittico di partite nel quale possiamo essere arbitri del secondo posto».

