È arrivata una vittoria in ballo e in dubbio fino alla sirena finale per la Nautilus nel campionato di serie A2.

A Tolentino le ragazze guidate da mister Daniele Lisi hanno vinto per 13-11 facendo un altro passo in avanti per il mantenimento del primo posto nella classifica del girone Sud.

È stata una domenica davvero intensa e complicata per la squadra civitavecchiese, che, dopo una partenza complicata, ha tolto il pallino del gioco alle marchigiane ed è riuscita a portarsi in vantaggio, ma senza mai trovare l’acuto per chiudere la pratica con un po’ d’anticipo ed evitare qualche sventagliata pericolose delle avversarie, che hanno dimostrato di essere di una buonissima fattura.

Tanti errori in fase offensiva per le civitavecchiesi, che trovano le cadenze abituali solamente quando parte l’ultimo tempo del match, dove riescono a trovare le reti che gli consentono di rimanere al timone della classifica a quattro giornate dal termine, anche se molto presto, a cominciare da domenica prossima al PalaGalli contro il Volturno, arriveranno le sfide verità.

Mano calda per Avdic, autrice di ben cinque reti. Triplette di Bianchi e Marussi.

«La cosa importante era tornare ad esprimere quel bel gioco - affermano dalla Nautilus - che domenica scorsa era un po' mancato e ritrovare le nostre certezze. La squadra che abbiamo affrontato oggi non era affatto facile da affrontare, una squadra che in particolare modo tra le mura amiche è sempre stata ostica. Oggi solo complimenti alle nostre ragazze e allo staff, determinate e concentrate fin dall'inizio, veramente un bel gruppo. Sono arrivati i tre punti che a questo punto della stagione diventano punti veramente pesanti e determinanti. Proseguiamo così, da capolista, la nostra corsa verso un posto play off, ben consapevoli che bisogna rimanere concentrati e determinati domenica dopo domenica».

