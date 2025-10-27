Il Quartiere Campo dell’Oro si aggiudica con merito il derby di Allumiere, imponendosi 2-0 alla Cavaccia e confermandosi nelle zone alte della classifica. I gialloverdi di mister Nello Savino partono forte e chiudono la pratica già nel primo tempo: Nobile sblocca la gara con un preciso destro, poi Vaitovich raddoppia confermando il suo ottimo stato di forma. L’Allumiere di Mario Castagnola tenta di reagire, ma il Qco amministra con ordine fino al triplice fischio. Curiosità: per l’occasione la squadra è scesa in campo con una maglia granata, omaggio al Torino, club del cuore del direttore generale Pino Antonucci.

Sorride anche il DLF Civitavecchia, che centra la seconda vittoria consecutiva battendo con autorità l’Aurora Viterbo per 2-0 al “Flavio Gagliardini”. I ragazzi di Flavio Borreale confermano il momento positivo: al 5’ Bastianelli sfiora il vantaggio, poi al 16’ Esposito trova il gol su splendida punizione dai venti metri e colpisce anche una traversa. Il dominio dei biancoverdi è evidente, e nella ripresa arriva il raddoppio di Cangani, autore di un preciso tiro a giro. Nel finale Mastropietro sfiora il tris, ma resta la soddisfazione per un successo meritato e il secondo clean sheet consecutivo.

In Seconda Categoria vola l’Evergreen, che travolge il Blera 3-0 al Gagliardini e conquista la vetta solitaria del girone C. La squadra di Mauro Zampollini offre una prestazione convincente, spinta dalla doppietta di Spinelli — a segno anche su rigore — e dal sigillo di De Carli. Un risultato netto che consolida le ambizioni dei gialloblù, sempre più protagonisti di questo avvio di stagione.

Chiude il quadro la CSL Soccer, che torna da Marta con uno 0-0 amaro. La formazione di Tommaso Valente crea molto ma non riesce a concretizzare, nonostante una partita condotta a ritmi alti. All’85’ l’occasione più grande: rigore per i “leoni”, ma Rapaccioni centra la traversa. Un punto che lascia rammarico ma anche segnali positivi in vista dei prossimi impegni.

