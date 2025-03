Ottimi piazzamenti per Claudio Albanese e Gianfranco Mariuzzo nelle gare dedicate allla mountain bike cross country tra Rieti e Baone.

I due atleti della Mtb Santa Marinella hanno dimostrato grande determinazione e un impegno fuori dal comune, nonostante le avverse condizioni meteo che hanno reso i percorsi di gara particolarmente impegnativi.

A Rieti, in occasione della XCO La Foresta (prima prova del circuito XCO Lazio Cup 2025), Claudio Albanese ha conquistato un prestigioso secondo posto nella categoria master 7. Un risultato ottenuto con fatica, su un campo gara reso difficile dal maltempo. Albanese, in testa per gran parte della gara, è incappato in una caduta a circa 1 chilometro dal traguardo, perdendo la prima posizione ma dimostrando comunque grande tenacia nel chiudere al secondo posto.

Anche Gianfranco Mariuzzo, impegnato a Baone, in Veneto, alla XC del Monte Cicilia, terza tappa del Giro del Veneto, ha dovuto affrontare condizioni simili.

A causa del terreno viscido e di una caduta che, nell’insieme, gli hanno fatto perdere il secondo posto, Mariuzzo ha lottato con tenacia, riuscendo a chiudere la gara in quinta posizione tra i master 7.

«Complimenti ad Albanese e Mariuzzo per l’impegno e la grinta dimostrati, che hanno permesso loro di ottenere ottimi risultati nonostante le difficoltà incontrate a livello di meteo e di praticabilità dei percorsi» è il commento del presidente Stefano Carnesecchi.

