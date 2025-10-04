Tanta voglia di riscatto per la Flaminia che dopo la sconfitta subita in Sardegna sette giorni fa contro il Sassari torna a giocare in casa nel match della sesta giornata di andata del girone E. I rossoblu ospitano quell’Atletico Lodigiani che è ancora al palo con soli due punti in 5 gare, tre perse e due pareggiate. Flaminia che è reduce da un solo punto ottenuto nelle ultime due uscite e che non vince dalla seconda giornata dello scorso 13 settembre. Formazione che non dovrebbe discostarsi da quella andata in campo nelle prime gare di questo campionato ma non è da escludere che mister Nofri opti per qualche piccolo accorgimento. Dirige il match il signor Vittorio Palma della sezione di Napoli, assistenti Gaetano Maria Gaeta di Nocera Inferiore e Marco Mauriello di Frattamaggiore.

Il programma completo di questa sesta di andata è il seguente: domani alle ore 15 Albalonga (7)-Montespaccato (1), Anzio (6)-Calcio Budoni (5), Flaminia Civita Castellana (8)-Atletico Lodigiani (2), Ischia Calcio (2)-Valmontone (9), Monastir (9)-Sarrabus Ogliastra (6), Olbia (8)-Sassari Calcio Latte Dolce (10), Palmese (4)-Nocerina (8), Scafatese (11)-Real Monterotondo (6) e Trastevere (11)-Cassino (4). Impegni casalinghi quindi per le capoliste Scafatese e Trastevere. Per la Flaminia è il primo di un doppio turno interno visto che domenica prossima giocherà ancora in casa contro l’Ischia Calcio.

