Gran giornata di rugby per la Under 12 del Rugby Civitavecchia domenica scorsa a Viterbo.

I giovani biancorossi ritornano dalla trasferta dal Lazio Nord con gran entusiasmo e divertimento.

Durante le partite del raggruppamento, ben quattro disputate al campo Sandro Quattrini di Viterbo, i giovani rugbisti e rugbiste oltre al bel gioco hanno vissuto una giornata di amicizia insieme ai compagni del proprio team e anche gli avversari di turno.

Sana e giusta competizione nella contesa della palla ovale ed ottimi risultati hanno prevalso in campo e fuori, dove il gruppo dei genitori hanno fatto gran tifo ai lori eroi ed eroine del Rugby Civitavecchia.

Lo staff tecnico: «Sono giovani ma masticano gia il piccolo Rugby. Oltre ai risultati positivi notiamo in loro la passione dell’ovale che si tramuta in sorriso quando giocano, questo ci da forza ed indicazione che la strada è quella giusta».

Ai prossimi raggruppamenti che presto verranno.

Conferma la tendenza al risultato positivo, vittoria sul campo amico del Moretti Della Marta, la Under 16 del CRC/URL contro il Latina Rugby.

Dimostra di aver raggiunto un’ottima mentalità rugbistica l’Under 16 CRC/URL, domenica scorso vince con il Latina Ruby.

I ragazzi oltre ad essere appassionati della palla ovale dimostrano che allenarsi, impegnarsi ed ascoltare le indicazioni dei coaches durante la settimana vuol dire essere pronti a giocare al meglio ed aggiudicarsi gli incontri.

Dallo staff tecnico: «Siamo molto soddisfatti dell’impegno profuso dai ns giovani, crediamo in loro e nelle loro potenzialità. Sono rugbisti, seppur giovani, che vogliono dimostrare la loro crescita, la loro forza e non ultimo la loro coesione come gruppo».

Dietro a questo bel gruppo non dimentichiamoci che ci sono genitori che si impegnano molto nel portare ad allenarli anche fuori città per farli divertire e giocare al meglio in campo la domenica nelle partite.

