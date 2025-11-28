PHOTO
La sfida che non doveva proprio capitare quando si giunge da due sconfitte consecutive. La Ste.Mar 90 Cestistica giocherà di domenica nel campionato di serie C, per la precisione alle 18 sul parquet di Basket Roma. I giallorossi sono indicati dagli addetti ai lavori tra le favorite per l’accesso ai playoff del centro Italia, per cui non sarà affatto semplice per il quintetto di Gabriele La Rosa invertire la rotta, nonostante le tante note positive scritte sul taccuino in occasione del confronto con Vigna Pia.
Per la Ste.Mar 90 si tratta del primo match senza Gianvincenzi, che in settimana ha definitivamente lasciato la squadra per motivi di lavoro, che lo vedranno impegnato al Nord. Basket Roma-Ste.Mar 90 vedrà la presenza degli arbitri Federico Pansini di Guidonia e Simone Mariani di Roma.
