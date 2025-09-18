Nella giornata di sabato, con partenza alle ore 17.30 davanti alla Chiesa del Centro Commerciale “La Tartaruga”, si correrà per il cuore e per la speranza. Torna, per la sua decima edizione, il Memorial “Matteo Fani”, una manifestazione podistica amatoriale e non competitiva che da dieci anni unisce sport, memoria e solidarietà. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Fiumicino e rappresenta un momento molto sentito dalla comunità locale. È infatti dedicata al piccolo Matteo Fani, un bambino di Aranova che ha lottato con forza e dignità contro la leucemia per quasi quattro anni, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto.

«L’evento è dedicato al ricordo di Matteo Fani, un bambino, nostro concittadino, che ha combattuto con coraggio contro la leucemia per quasi quattro anni», ha dichiarato il presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini. «È un’occasione per stare insieme, fare memoria e sostenere chi oggi si trova ad affrontare lo stesso difficile percorso».

Come ogni anno, l’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla “Davide Clavattini Onlus”, realtà impegnata nel sostegno ai bambini ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e alle loro famiglie. L’associazione fornisce assistenza concreta, supporto psicologico, attività ricreative e, dove possibile, anche aiuti economici per fronteggiare le difficoltà che la malattia comporta. Il Memorial “Matteo Fani” non è solo una corsa: è un momento di aggregazione, di condivisione e di vicinanza umana. Un’opportunità per trasformare il ricordo in un gesto di amore verso gli altri. Partecipare significa non solo onorare la memoria di Matteo, ma anche offrire un aiuto a chi oggi combatte la stessa battaglia.

Le iscrizioni sono aperte e chiunque può prendere parte alla corsa, sia adulti che bambini. Non è richiesta alcuna preparazione atletica specifica, l’importante è esserci, per correre o camminare, con il cuore. Per informazioni e adesioni contattare matteocorreconnoi@gmail.com.

