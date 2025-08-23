Da giovedì si è ritrovata al Palacus per la ripresa degli allenamenti la compagine dell’Active Network Viterbo. Tante novità per il team che per il quarto anno consecutivo sarà allenato da coach Massimiliano Monsignori. A quelle già ufficializzate nelle scorse settimane se ne è aggiunta una nelle ultime ore e che riguarda l’ingaggio di Mario Salamone, ex Meta Catania, giovane calciatore italo-brasiliano che ha scelto di unirsi al team per motivi precisi e significativi.

In un'intervista recente. Salamone ha dichiarato: «Ho scelto Viterbo perché mi sono sentito voluto dalla società e principalmente dal mister Monsignori, e penso che questo sia molto importante per la fiducia di un calciatore. Inoltre, la società è molto seria e rappresenta sicuramente un ambiente dove si può lavorare tranquillamente; di conseguenza, sono certo che ci toglieremo delle belle soddisfazioni in questa stagione». Dopo aver ufficializzato il suo ingaggio, Salamone ha già raggiunto il ritiro presso il Palacus, pronto a iniziare una nuova avventura sportiva. La sua scelta di venire a Viterbo riflette non solo l’attrattiva della società, ma anche la volontà del giocatore di contribuire al progetto sportivo ed entrare a far parte di un gruppo coeso e motivato. Con la determinazione e l'impegno che lo contraddistinguono, Salamone spera di lasciare il segno e di crescere ulteriormente nel corso dell'annata dove l’Active Network prova ad alzare l’asticella dopo due salvezze nei sui primi due anni di massima serie centrate senza eccesivi problemi. Il sogno è quello di cercare di piazzarsi tra le prime otto al termine della stagione regolare centrando così l’accesso ai play off. Riepilogando il discorso della rosa non ci sono più Davì, Lamedica, Lepadatu, Caverzan , Braconcini, Hamza, Grasso e Fermino ed il club dei “vecchi” ha confermato Cesaroni, Perez, Block, Ferretti e Mazza. I nuovi arrivati oltre a Salamone sono l’argentino Amans, il brasiliano Pina ai quali nelle ulrime ore dovrebbero aggiungersi Gabriele Ugherani dalla Feldi Eboli e Caio Ainsa dal Manfredonia con la società pugliese che dopo la retrocessione dalla serie A ha rinunciato all’attività non iscrivendosi a nessun campionato pur avendo dirittto di partecipare alla A2 Elite.

