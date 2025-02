Altro scontro importante quanto complicato per l'Active Network che torna in campo dopo la sosta. Domani, ore 20.30, appuntamento con la trasferta di Eboli per i viterbesi che hanno ripreso le energie dopo un periodo in cui sono riusciti a raccogliere qualche punto e migliorare la classifica. Queste le parole di Mister Monsignori alla vigilia del match: ''Iniziamo il girone di ritorno affrontando la prima della classe! Ci lasciamo alle spalle un girone di andata dove sappiamo di aver lasciato più di qualche punto per strada per quei famosi dettagli che spesso determinano i risultati. Insieme ai ragazzi siamo consapevoli che il nostro salto di qualità dipende essenzialmente dalla corretta lettura e interpretazione di queste situazioni unitamente alla crescita individuale e collettiva di tutto il gruppo squadra che a mio avviso ha ampi margini di miglioramento. Con questa consapevolezza ma anche con totale fiducia nelle nostre qualità andiamo al Palasele consapevoli della difficoltà della partita ma con la voglia di confrontarci e mostrare le nostre qualità''. La partita sarà trasmessa gratuitamente sul canale ufficiale YouTube della Divisione Calcio a 5.