Active Network in campo tra le mura amiche del Palasport di Orte, come di consueto, alle 15.00 del sabato. Avversaria di giornata è il Cdm Futsal. Tra le fila del tecnico Monsignori un'importante novità derivante dalla finestra di mercato: Tomas Block. Il fratello del già tesserato Matias, infatti, è un nuovo giocatore del team viterbese che lo ha annunciato in settimana. Per quanto riguarda il match, l'allenatore umbro ha detto: ''Siamo reduci da una buona settimana di lavoro dove abbiamo analizzato con scrupolo le nostre due ultime prestazioni e siamo andati a lavorare proprio sulle indicazioni che ci hanno fornito queste ultime gare. Siamo consapevoli di quello che sono i nostri margini di crescita e stiamo lavorando per poter essere più performanti possibili in gara. Sabato torneremo a giocare in casa contro un avversario che oltre ad essere una buonissima squadra sta attraversando un ottimo momento. Mi aspetto una gara molto complicata ed equilibrata dove l’aspetto mentale, il sapersi calare nel modo giusto nelle varie fasi della partita, avrà una enorme importanza!''