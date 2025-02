VITERBO – Ancora un turno infrasettimanale per l'Active Network Futsal che domani, alle 20.30, sarà impegnata nello scontro diretto del PalaMegaBox contro l'Italservice Pesaro. Il morale è alto dopo la vittoria contro il Benevento ma servono ancora punti per la tranquillità. Queste le parole di Mister Monsignori alla vigilia del match: "Non abbiamo avuto neanche il tempo di goderci l’importantissima vittoria di venerdì sera che è già ora di tornare in campo.

Domani affrontiamo una delle nobili del futsal italiano una squadra e una società che hanno scritto pagine importantissime del nostro futsal nel recentissimo passato, per noi sarà un onore e al tempo stesso un enorme stimolo confrontarci loro.

Come sempre vogliamo farlo cercando di mettere in campo le nostre qualità e le nostre idee consapevoli che in un momento così intenso della stagione sarà fondamentale presentarsi con il pieno delle energie mentali per affrontare con lucidità le tante difficoltà che la gara ci presenterà.

In questi pochi giorni che sono intercorsi tra i due match abbiamo lavorato principalmente su questo e ovviamente sul recupero fisico del ragazzi.

La squadra sta migliorando molto nell’interpretazione dei momenti della partita che era uno di quei dettagli sui quali abbiamo rivolto molte delle nostre attenzioni e questo, a mio parere, sarà un aspetto determinante nella gara di domani".