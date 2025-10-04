Per il Ladispoli esame Puccica ed è un ritorno al passato perché è il tecnico contribuì enormemente in quella salvezza miracolosa di due anni fa proprio sulla panchina rossoblu. Ora con il suo Atletico Cimina proverà a dare continuità ai risultati in campionato conditi da due vittorie in altrettante partite. L’Academy invece dopo il passo falso con il Grifone all’esordio, si è ripresa alla grande andando a prendersi i 3 punti sul campo del Cerveteri, nel derby e all’ultimo sussulto. Ecco perché quella di oggi sarà una sfida, almeno sulla carta, carica di significato tra due formazioni importanti. Il tecnico Andrea Mastrecchia dopo le fatiche di Coppa Italia dovrebbe rimescolare le carte avendo applicato il turnover con il Città di Fiano mercoledì (gara di andata dei sedicesimi che si è chiusa 1-1). L’unico assente sarà Barilaro che ha rimediato una giornata di squalifica dopo il rosso a Cerveteri. Tornerà di sicuro capitan Cruciani in difesa e anche Tamburrini assente con il Cerveteri sempre per squalifica. In avanti Modesti si riprenderà la maglia numero 9 a beneficio di Rodio mentre anche a centrocampo e sulle corsie esterne sono previste delle variazioni. Si giocherà alle 11. Diversi gli ex oltre a Puccica: figurano con Cimina Ruggiero e Reinkardt che hanno vestito la maglia ladispolana due anni fa. Fischietto “rosa” per l'occasione con la designazione di Isabella Mastrippolito di Roma 2. Della stessa sezione arbitrale il guardalinee Francesco Gioia, di Roma 1 invece l’altro assistente Fabrizio Caprari.

