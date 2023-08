Dopo l’intervista rilasciata dal presidente della Coser Sport Cesare Muzi, la Nautilus Civitavecchia ha voluto fare delle precisazioni.

«La società, nella persona del presidente Alberto Braccini, non ha mai dichiarato di volersi impossessare dell'impianto Comunale di Via Maratona o Largo Caprera - si legge nella nota stampa della Nautilus - ma di essere disposta a partecipare ai bandi per la gestione degli impianti. La comunicazione inviata alla scrivente società dal Comune di Civitavecchia nel febbraio 2023, Servizio 5 Attivita' Produttive - Ufficio Sport - fissa il termine della gestione per l'impianto di Via Maratona al 31.12.2023, data in cui si procederà al nuovo bando per la gestione. Come Nautilus, prendiamo atto che se il milleproroghe prevedesse il prolungamento della gestione, allora tale prolungamento sarebbe più che legittimo e per la nostra società significherebbe dover aspettare la conclusione della proroga, per poi partecipare al nuovo e regolare bando che il Comune emetterà. In merito alle preoccupazioni avanzate dal Signor Muzi per l'integrità del tetto della struttura, non abbiamo mai dichiarato nulla in merito alle discipline da svolgere nell'impianto. Sappiamo l'oneroso intervento di circa 200 mila euro affrontato dall'Amministrazione Comunale per la riparazione del tetto, ma vorremmo ricordare al Signor Muzi che la nostra Società, al contrario di altre, è affiliata alla FIN sia per il settore Pallanuoto che Nuoto, al suo interno vanta figure professionali come: Coordinatore di scuole Nuoto Federali, Istruttori di Nuoto e personale formato al salvamento e in possesso di brevetto BLS e BLS - D. In merito ai tanti risultati ottenuti negli anni (38 anni di gestione di un bene pubblico non è da tutti) e menzionati dal Signor Muzi, lo ringraziamo per averceli elencati: forse ha dimenticato, ma capita, il titolo di A2 della Pallanuoto Femminile che lo scorso anno è stato tolto alla Civitavecchia Sportiva (anzi, gettato via). In merito alla piscina Alfio Flores e arenili, il Signor Muzi dovrebbe documentarsi, oltre che con il tanto decantato Decreto Milleproroghe, anche dando una "letta" a quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea. Rassereniamo anche il Signor Muzi del fatto che, anche se non conoscitori "come lui" della materia, confidiamo nella correttezza degli uffici comunali e della politica; significando che il nostro ufficio legale vigilerà su ogni iniziativa e provvedimento, come del resto sta già facendo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA