Un rigore segnato a soli cinque minuti dal termine decide l’allenamento congiunto speciale del Tamagnini. A vincere, alla fine, è la squadra Under 18 della Lazio, che si impone contro i padroni di casa del Civitavecchia. Un evento speciale quello che si è tenuto a Campo dell’Oro, perchè a fare visita è stata una società professionistica di serie A, che è molto tifata anche in città. La sessione si è svolta con tre tempi dalla durata di 35 minuti l’uno, così da permettere ai tanti effettivi presenti di avere il loro spazio per vivere al meglio questa esperienza speciale. Civitavecchia che, come sempre al Tamagnini, veste di bianco, mentre la Lazio indossa una divisa verde acqua bordata di giallo utilizzata per gli allenamenti, in quanto non sono presenti i numeri di gara. Il Civitavecchia dimostra sin dal primo tempo di avere maggiori qualità tecniche, anche nel palleggio, mentre i laziali sono sicuramente più lottatori in mezzo al campo e in grado di una corsa maggiore rispetto ai padroni di casa. Ovviamente sono fattori che risentono dei carichi di lavoro di questo primo scorcio di preparazione, i ritmi sono davvero bassi e le squadre badano anche a lavorare sulla costruzione dell’azione, sin dal reparto difensivo. Di occasioni non ce ne sono tante, ma è soprattutto il Civitavecchia a mettere in difficoltà gli avversari, probabilmente anche perché vuole fare bella figura davanti al pubblico che ha riempito la tribuna del Tamagnini, nonostante le temperature non proprio miti e il fatto che si giocasse in un sabato pomeriggio d’agosto. Nel primo tempo è soprattutto Squerzanti a mettere in difficoltà gli avversari, con due sterzate delle sue, che gli garantiscono di poter superare i difensori, può calciare a giro sul secondo palo, ma in entrambe le occasioni il pallone si spegne di poco fuori rispetto alla porta biancoceleste. La Lazio preme, ma di parate dei portieri nerazzurri non se ne segnalano sul taccuino. Nel secondo e nel terzo tempo tocca a Mocanu diventare il protagonista di giornata. Prima un suo affondo dalla trequarti gli permette di calciare, ma il passante sul secondo palo, pronto a infilarsi, termina fuori di pochissimo. Stessa cosa nel terzo tempo, con una controffensiva che lo vede presentarsi dai 16 metri e il suo bolide prima colpisce fragorosamente la traversa e poi rimbalza sulla linea di porta, senza però varcarla. E a pochi minuti dalla fine doccia fredda per il Civitavecchia. Prima la Lazio reclama un calcio di rigore per un fallo del portiere su un cross in direzione dell’attaccante. Poco dopo stesso spartito e stavolta la trattenuta c’è, con il rigore che viene concesso giustamente. Niente da fare per via del tiro potente non lontano dal sette. Nonostante il forcing finale, a vincere è la Lazio Under 18, che ce la fa nonostante abbia fatto meno del Civitavecchia per portare a casa la vittoria, per quello che può contare in questo momento della stagione. Alla fine tutti a fare la doccia e a rinfrescarsi con i cocomeri messi a disposizione dal Chiosco Cocomeri Uliveto della famiglia Ricciardi.

