Prosegue fruttuosamente la partnership tra RIM Sport Cerveteri e DM84 che, da 4 anni, collaborano nella formazione di gruppi giovanili, compensando le necessità reciproche. In poco tempo, il progetto DRIM, dalla crasi dei 2 nomi con riferimento al sogno, è cresciuto e, ad oggi, conta ben 5 squadre, 2 di esordienti e 3 per il settore agonistico oltre ai gruppi di scuola calcio.

Attualmente iscritti ai campionati provinciali, i gruppi Under 15, 16 e 17 stanno ottenendo buoni risultati, in particolari i ragazzi under 16 che, sotto la guida di mister Carbone, sono al vertice del loro girone.

«L’ambizione – ha spiegato Andrea Oliva, direttore sportivo della DM84 – è quella di avere una struttura ben divisa nei compiti, ma unita dall’ambizione. Stiamo lavorando per avere un parco squadre completo con una scuola calcio che alimenti il settore giovanile e così via fino ad arrivare alla prima squadra. Per questo motivo abbiamo deciso di iscrivere l’Under 17 al Campionato con il codice DM84, seppur giovanissimi, alcuni dei ragazzi di mister Funari potrebbero già maturare esperienza con la prima squadra se si creano i giusti presupposti. È un primo esperimento di finalizzazione dell’accordo».

L’under 15, seguita da mister Anselmi e mister Fondacaro, sta avendo risultati altalenanti; per l’under 16, dopo il titolo dello scorso anno, le ambizioni sono sicuramente di alta classifica.

Ci tengo anche a sottolineare come lo scorso anno, oltre al titolo, sia arrivata anche la Coppa Disciplina per l’under 14 che, nonostante il percorso complicatissimo a livello di risultati, ha onorato il proprio impegno fino alla fine e ha conquistato un riconoscimento molto importante. Per questo voglio complimentarmi con tutti i ragazzi, i dirigenti e con mister Di Bello che seguiva i ragazzi. Siamo contenti del percorso intrapreso perché le nostre società hanno bisogni complementari e questo ci ha permesso di creare un bel progetto», ha concluso Oliva.

