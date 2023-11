UNDER 19 ELITE. Se lo aggiudicano gli Under 19 Elite dell’Atletico 2000 il match al “Massimiliano Catena”. Ci pensa Sepe in apertura, sugli sviluppi di un corner, a far pendere la bilancia dalle parti romane. I civitavecchiesi le tentano tutte per rimettere in piedi la gara ma, il tutto, si infrange su Paoletti. In classifica la Vigor Perconti ne rifila sette al Montello e va in fuga con 25 punti all’attivo con i nerazzurri che rimangono secondi con 19 punti a -6. Si rifanno sotto la Tor Tre Teste (-1), la Romulea e l’Atletico Vescovio (-3).

IL TABELLINO. 9^ giornata Under 19 Elite girone A, Atletico 2000-Civitavecchia Calcio 1920: 1-0.

Marcatori: 8’pt Sepe.

Arbitro: Antonucci di Frosinone.

Ammoniti: Recchia, Rocchetti, La Rosa e Verde.

Espulsioni: Agostini e Mastrangelo.

Atletico 2000: Paoletti, Recchia, Sepe, Lo Presti, Marone, Gori, Iannini, Patarini, Fascianelli, Vinci, Fiorini. A disposizione: Muollo, Sgambati, Bacci, Pulina, Cristofanilli, Malvito, Lenti, Vitali, Di Carlo. Allenatore: Gentile.

Civitavecchia Calcio 1920: Rocchetti, Verde, Piergentili, Capelli, Mellini, Fabbri, Bertini, Sargolini, Di Riso, Leardini, Agostini. A disposizione: Deiana, La Rosa, Mastrangelo, Serpente, Schiavo, Alessi, Pandolfi, Astorelli, Converso. Allenatore: Rocchetti.

UNDER 17 ELITE. Gli Under 17 Elite lasciamo l’intera posta ai pari età dell’Urbetevere e scendono, seppur la zona playoff sia solo ad un punto, in sesta posizione. Guida il girone il Trastevere con 19 punti, poi a scendere l’Acacdemia a 19, l’Ostiamare a 15, la Romulea a 13 e a pari punti Civitavecchia, Urbetevere e Ladispoli. Gara sfortunata e beffarda dei nerazzurri, che conteranno alla fine del match tre legni, tutti colpiti da Minervino. Match equilibrato nella prima frazione, pochissime occasioni da una parte e dall’altra, anche se la più ghiotta capita a Pane quando, sugli sviluppi di un corner, sul tiro a botta sicura dall’area piccola trova però Turrini. Lo show dei legni di Minervino inizia intorno al ventesimo, il suo tiro da calcio di punizione si stampa però sulla traversa. La doccia fredda arriva due minuti dopo quando, da un cross dalla destra, Marzulli arpiona e batte Galimberti in uscita. L’Urbetevere poco dopo va vicino al raddoppio con Gagliardi, ma il suo tiro è neutralizzato da Galimberti. I nerazzurri vanno vicino al pari in due occasioni con Minervino, in entrambe le occasioni è però il palo a respingere i tiri. Il colpo del ko che frena le ambizioni Civitavecchiesi arriva a un minuto dalla fine, è di De Simone il raddoppio. Un peccato per come si è evoluta la gara.

IL TABELLINO. 7^ giornata Under 17 Elite girone A, Civitavecchia Calcio 1920-Urbetevere: 0-2.

Marcatori: 22’st Marzulli e 44’st De Simone (U).

Arbitro: La Rosa di Civitavecchia.

Ammonizioni: Pane, Pompilio e Sani.

Civitavecchia Calcio 1920: Galimberti, Leoni, Pierucci, Fondacaro, Gagliardini, Nustriani, Di Perna, Cabras, Astorelli, Minervino, Greco. A disposizione: Nocchi, Belardinelli, De Marchis, Piermarini, Billi, Pane, Marcelletti, Boccuni. Allenatore: M. Pane.

Urbetevere: Turrini, Barletta, Buttaroni, Carillo, Cesarini, Di Vico, Iacoponi, Marzulli, Pomenti, Pompilio, Sani. A disposizione: Casali, Crocianelli, De Simone, Frascati, Gagliardi, Grella, Mililli, Piccinini. Allenatore: Mei.

UNDER 15 REGIONALI. In rimonta gli Under 15 regionali di mister Borrelli si impongono sul Circolo Canottieri Roma. Vittoria che cancella il mezzo passo falso di domenica scorsa in casa dell’Fc Viterbo, mantenendo ancorati i nerazzurri al treno promozione. Avanti a tutti ancora a punteggio pieno rimane il duo composto dal Cesano, 5-2 sulla Real Azzurra, e dall’Ostiantica, 2-0 al Palocco. Subito sotto a due lunghezze c’è il Dlf, 3-1 sulla Leocon, e poi il Civitavecchia ad inseguire a un punto dai biancoverdi. Match caratterizzato dal forte vento, difficile mettere sul terreno di gioco più della caparbietà e la voglia di giocare. I nerazzurri prevalgono alla fine dei settanta minuti compiendo una rimonta sulla Canottieri. Intorno al ventesimo Nati illude i suoi, poi a rimettere tutto sul binario di parità ci pensa dal dischetto Marra. In avvio di ripresa Spinelli fa mettere ai nerazzurri la testa avanti e, dopo un paio di occasioni in cui si poteva replicare, i ragazzi di Borrelli controllano senza troppi patemi. Agli annali vanno i tre punti del Civitavecchia e la terza posizione che sarà rimessa in gioco sabato in casa del Palocco.

IL TABELLINO. 5^ giornata Under 15 regionale girone A, Civitavecchia Calcio 1920-Circolo Canottieri Roma: 2-1.

Marcatori: 34’pt rig. Marra e 9’st Spinelli (C); 20’pt Nati (Cc)

Arbitro: Mate di Civitavecchia.

Ammonizioni: Marchese, Aielli, Palombi e Fraire.

Civitavecchia Calcio 1920: Ruina, Marchese, Dignani, Bechini, Scognamiglio, Costanzi, Tripoli, Spinelli, Iovine, Marra, Martirani. A disposizione: Aleandri, Cerioni, Di Claudio, Rossi G., Stefanelli, Tienforti, Rocchetti. Allenatore: Borrelli.

Circolo Canottieri Roma: Feliciani, Aielli, Battaglia, Cantiani, Ceriani, Cosentini, Fraire, Marconi, Modica, Nati, Palombi. A disposizione: Servilio, Abete, Cappelli, Cioni, Del Plavignano, Lenti. Allenatore: Vidi.

UNDER 14 ELITE. Tutto nell’ultimo quarto d’ora al Tamagnini. La spuntano i Red Tigers che dopo essere passati vantaggio si fanno dapprima recuperare, rischiano il ko tre minuti dopo ma li salva Mancini, per poi in una delle ultime azioni estrarre dalla faretra la freccia del sorpasso. Punteggio amaro e con tanto rammarico viste le occasioni per i 2010 nerazzurri diretti di Pane. Primo tempo sornione, almeno nei primi minuti, poi salgono in cattedra i nerazzurri. Con un Izzi inoperoso da segnalare ci sono le tre limpide palle gol capitate, rispettivamente a Forlino e Fronti. A fermare i civitavecchiesi ci pensa però un Mancini in stato di grazia, che confermerà la sua bravura anche nei minuti finali della gara. Ad inizio ripresa si scatena la pioggia per un buon quarto d’ora, sui taccuini c’è veramente poco da scrivere, almeno fino al quindicesimo quando la gara si accende. Nel giro di nove minuti prima Magi e poi Fronti superano il portiere avversario, entrambi dagli undici metri, con il punteggio che si sposta (a nove dalla fine) sull’uno a uno. I nerazzurri spingono e vanno vicinissimi al raddoppio tre minuti dopo il pari, ma sulla loro strada trovano un super Mancini che d’istinto ribatte la conclusione di Forlino a botta sicura. Sembra finita ma a quattro dalla fine, sugli sviluppi di un calcio di punizione, è bravo Felicetti a superare ancora Izzi. Due uno per gli ospiti al settantesimo, ma per quanto visto un pari sarebbe stato il risultato più giusto.

IL TABELLINO. 7^ giornata Under 14 Elite girone A, Civitavecchia Calcio 1920-Red Tigers 1957: 1-2.

Marcatori: 24’st rig. Fronti (C); 15’st rig. Magi e 31’st Felicetti (R).

Arbitro: Mirante di Civitavecchia.

Civitavecchia Calcio 1920: Izzi, Bartoloni, Michesi, La Rosa, Belletti, Hyka, Zeno, Emili, Fronti, Vannacci, Forlino. A disposizone: Scisciani, Messina, Caselli, Acampora, Mancini, Striano, Galardo, Morelli. Allenatore: A. Pane,

Red Tigers 1957: Mancini, Grassi, Bianchi, Felicetti, Santifocco, Gheorghe, Nardi, Magi, Barrella, Incoronato, Dascalescu. A disposizione: Aloisi, Del Moro, Gagliarducci, Jemenez, Mellini, Papà, Avasilichioaiei, Sileo, De Amicis. Allenatore: Marini.

