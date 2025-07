Dopo la vittoria del proprio girone provinciale nella stagione appena trascorsa, la Rim ha formalizzato l’iscrizione dell’Under 15 al Campionato Regionale di categoria. Per la prima volta in questo campionato, la società è già al lavoro sulla squadra. Sorteggiati nel girone A, i verdeblù giocheranno i loro match la domenica mattina al Centro Sportivo Mataloni delle Due Casette grazie alla collaborazione rinnovata e rafforzata con la DM84.

«Abbiamo già una buona base e siamo pronti a partire. Rifineremo La rosa con qualche innesto per affrontare il campionato al meglio. Puntiamo chiaramente alla salvezza e a salire il più possibile anche con le altre categorie che abbia già iscritto ai rispettivi campionati – ha dichiarato Mister Carbone, allenatore ad interim della squadra – ci tengo a ringraziare, come sempre, la dirigenza in primis Ilenia Rinaldi che crede nel progetto, la DM84 e, infine, i miei colleghi Paolo Lancianese e Massimo Paolangeli con cui stiamo cercando di crescere ancora».

