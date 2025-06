Una serie di giorni da ricordare per il settore giovanile del Fiumicino. In quel del prestigioso Torneo Pulcino d’Oro di Civitavecchia, i piccoli campioni rossoblu hanno conquistato entrambi i titoli principali. E rispettivamente nella categoria classe 2015 e in quella 2016. All'interno dell'impianto sportivo “Flavio Gagliardini”, i ragazzi del 2015 hanno affrontato e vinto la finale concedendo pochissimo agli avversari. Con una prestazione tatticamente efficace e tanta qualità, hanno alzato al cielo il trofeo, meritandosi i complimenti del pubblico presente. Sulla stessa lunghezza i classe 2016, appartenenti sempre alla società aeroportuale. Quest'ultimi hanno mostrato grande maturità tecnica e spirito di squadra. Un match dominato, sin dal primo minuto, grazie a un pressing asfissiante e un gioco corale ben orchestrato.

IL VALORE DEL TORNEO E UNO SGUARDO AL FUTURO. Il Pulcino d’Oro è ormai uno degli eventi di punta per il calcio giovanile laziale. Organizzato dal Dlf Civitavecchia, con l’approvazione della Figc e appoggiato da Comune e Regione, la competizione si disputa su più giornate.

Senza ombra di dubbio, un test importante. A dimostrazione di ciò, la partecipazione di club come Roma e Lazio. La loro presenza ha alzato ulteriormente l’asticella, conferendo maggiore valore alle vittorie del Fiumicino, che ha saputo emergere in un contesto di alto livello agonistico.

Questo doppio successo, infatti, non è solo un traguardo, ma anche un trampolino per le sfide future. Parte dei ragazzi potrebbero presto partecipare alla fase internazionale, in programma in Trentino, una possibilità che aprirebbe nuove porte verso il confronto con le migliori compagini europee.

