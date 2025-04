Il settore giovanile del Fiumicino non delude e rispetta le aspettative della vigilia. Infatti, nel corso del recente fine settimana, i rossoblù si sono resi protagonisti tutti o quasi di ottime prestazioni che a loro volta hanno portato risultati più che positivi. L'unica sconfitta proviene dall'Under 18, che vede interrompersi la lunga striscia d'imbattibilità, in una domenica più che difficile. Infatti, tra le mura amiche del Piero Garbaglia termina addirittura 7-2 per la Vis Aurelia, grazie alle doppiette di Gilbertini e Di Rocco e alla tripletta messa segno da Cursi. Non bastano per i padroni di casa le reti della bandiera siglate da Di Lemma e Di Marco. Discorso diverso per l'Under 17, corsara di misura sul campo della Dabliu NT, che con un guizzo all'85' di Benvenuti consolida un secondo posto ormai acquisito. Stesso esito per l'Under 16 ma sul terreno di gioco del Real Azzurra. A decidere la sfida, la marcatura al 50' di Miraglia, autore di un gol valevole per il definitivo aggancio in classifica alla Viterbese quarta. Si ferma l'Under 15, che pareggia con un Palocco già retrocesso. Di fronte ai propri tifosi i fiumicinesi non vanno oltre il 2-2, nonostante i sigilli di Lazazzera e Mugnos, ripresi entrambi da Chierico e Teodori. Chiude l'Under 14 che a valanga fa 4-1 al Cesano e allunga sull'Academy Grifone, vedendo sempre più vicino l'obiettivo promozione. Le doppiette di Ricciardi e Chicchisola rimontano il gol iniziale di Agostinelli.

