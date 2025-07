Il Fiumicino Calcio sceglie la strada della continuità per il proprio settore giovanile e annuncia con orgoglio due importanti conferme nello staff tecnico 2025-2026. Una nuova stagione sta per arrivare e tale scelta testimonia la volontà del club nel dare stabilità ai propri progetti formativi, valorizzando il lavoro svolto negli ultimi anni, grazie a tecnici che hanno saputo distinguersi per competenza, dedizione e capacità.

DANIELE PICCOLO SI PRENDE L'UNDER 18. Dopo la conferma riguardante la panchina dell’Under 19 Elite, dove resterà al comando Fabio Desideri, in quel dell'Under 18 ci sarà invece mister Daniele Piccolo. Quest'ultimo, ormai da quattro anni allenatore tra le fila aeroportuali, dopo aver lasciato un segno nelle categorie inferiori affronterà questa nuova sfida con entusiasmo e determinazione, portando con sé un bagaglio di esperienza sempre più solido. La sua crescita interna rappresenta un esempio di come il Fiumicino valorizzi non solo i calciatori, ma anche i propri allenatori. L'Under 18, ponte fondamentale tra il calcio giovanile e quello dei grandi, sarà l’occasione ideale per Piccolo di mettere in pratica un tipo di approccio metodico e orientato allo sviluppo individuale. Queste le prime dichiarazioni a caldo: «Ringrazio la famiglia Fiumicino, di cui mi sento parte a tutti gli effetti in questo che sarà il quarto anno da allenatore. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere questa stagione: sia io che il mio staff abbiamo grande curiosità verso il nuovo gruppo, ma anche forti stimoli e voglia di riscattare la precedente annata. La crescita calcistica e umana dei ragazzi resta però al primo posto. Partiremo con tutti i buoni propositi e con tanto entusiasmo, che hanno sempre caratterizzato me e i miei collaboratori».

CHRISTIAN MIRAGLIA CONFERMATO SULLA PANCHINA DELL'UNDER 17. Confermato anche Christian Miraglia ma sulla panchina dell'Under 17 Regionale. Il tecnico proseguirà un lavoro già iniziato lo scorso anno, consentendo ai ragazzi classe 2009 di portare avanti un percorso tecnico e umano sotto la guida di un allenatore che conosce a fondo il gruppo e le sue dinamiche. Miraglia si è distinto per la capacità di costruire un ambiente sano e stimolante, ponendo grande attenzione alla crescita caratteriale oltre che tecnica dei giocatori. La conferma è quindi il naturale prosieguo di un progetto che punta alla solidità e alla programmazione a lungo termine. A testimonianza di ciò, le seguenti dichiarazioni: «Sono contento di proseguire il mio lavoro con questi ragazzi, con il mio storico collaboratore Luca e con il dirigente Maurizio. Ai raduni di giugno e luglio ho notato molto interesse, a conferma di aver svolto un ottimo lavoro insieme al club. Sarà una stagione impegnativa e sembra ci siano delle aspettative importanti. È uno stimolo maggiore: ci impegneremo a raggiungere i risultati, senza tralasciare il valore del gruppo e la crescita del singolo, altrimenti la vittoria avrebbe tutto un altro significato».

