Il Fiumicino può esultare, almeno per quanto riguarda il settore giovanile.

Se la prima squadra in Eccellenza fa fatica ad ingranare, non si può dire la stessa cosa per le categorie inferiori.

Durante questo recente weekend, l'Under 19 rossoblu pareggia 2-2 sul campo del Savio. Ospiti che grazie alle reti di Di Marco e Mangione si portano in vantaggio per ben due volte ma per loro sfortuna vengono ripresi in entrambe le occasioni dai padroni di casa.

Discorso diverso per l'Under 18, corsara in quel di Santa Marinella. Fiumicino che si impone sulla compagine locale con un secco 0-2, attraverso i sigilli realizzati da Gentile prima e da Ullo poi.

Bene anche l'Under 17, che di fronte ai propri tifosi non delude le aspettative e conquista per 2-0 un successo importante – targato Sugamosto-Piscitelli - ai danni della Viterbese.

L'Under 16 non è da meno, che in trasferta e con una fantastica doppietta di Biagianti si regala tre punti d'oro, battendo 0-2 l'Atl. RN Lodigiani.

Male l'Under 15, unica nota stonata del fine settimana. Un Fiumicino in ombra cade in quel di Viterbo 1-0, per merito della Viterbese.

Chiude l'Under 14 che sfodera un'eccellente prestazione interna: 4-0 al V. Marina S. Nicola e dominio assoluto, con la doppietta di Duhani e i gol di Tocci e Moschetti su rigore.

