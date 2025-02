Nell’ultimo fine settimana le squadre del settore giovanile del Civitavecchia Calcio 1920 hanno conquistato una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

UNDER 19 ELITE. Gli U19 Elite di mister Eusepi non vanno oltre lo 0-0 in casa contro il Grifone. Sfida di alto rango tra le 2 squadre che resta in grande equilibrio per gran parte del match, nel primo tempo entrambe le formazioni cercano con veemenza senza però mai riuscire a scardinare le retroguardie avversarie; nel secondo tempo il Civitavecchia mette più in difficoltà il Grifone sfiorando la rete della vittoria in più occasioni con Billi e Di Riso, ma l’estremo difensore avversario Rocchetti nega con parate importanti la gioia dei 3 punti ai nerazzurri di Eusepi, che si deve accontentare del pari.

UNDER 17 ELITE. I 2008 del tecnico Pane trovano la vittoria dopo un lungo digiuno sul campo dei Red Tigers per 2 reti a 3. Il Civitavecchia domina la gara per tutto il primo tempo, ma le reti non si smuovono per tutti i primi 45’ non consci di una seconda metà di gara piena zeppa di gol; al 47’ i nerazzurri trovano il vantaggio con Pane sfrutta l’errore della retroguardia casalinga e segna lo 0-1 seguito da una combinazione devastante con Marcelletti e capitan Lubrano che con un minuto di distanza tra le loro reti segnano il secondo ed il terzo gol per il Civitavecchia, nel finale i Red Tigers accorciano con Calì dagli 11 metri e Hudistenau, all’88’ su calcio di punizione realizza il 2-3 che regalerà un forcing dei padroni di casa pieno di pathos alla ricerca del pareggio ma, grazie ad un salvataggio sulla linea di un difensore del Civitavecchia i nerazzurri ottengono una vittoria di grande importanza per la lotta salvezza.

UNDER 16 ELITE. Continua il periodo complicato per i 2009 nerazzurri di mister Boriello che escono sconfitti dal campo del Fonte Meravigliosa per 4-2. Partita che sembra indirizzarsi anche bene con il gol repentino di Chierchia ma i padroni di casa nell’altra metà del primo tempo riacciuffano subito i nerazzurri grazie alle reti di Gigante e Luongo, tornando negli spogliatoi in vantaggio; nella seconda parte di gara i biancoblu dilagano andando a segno con Bartolucci e Di Basilio che realizza il poker per il Fonte Meravigliosa, nell’ultimo minuto di gara Sargolini segna per i nerazzurri ma i 3 punti restano al Fonte Meravigliosa, facendo continuare il periodo no dei ragazzi di Fabrizio Boriello.

UNDER 15 ELITE. Paro nel derby all’Angelo Sale con l’Academy Ladispoli per i 2010 di Diego Michesi con un divertente 2-2. Vanno in vantaggio in maniera immediata i nerazzurri con la rete di La Rosa da fuori area che supera il portiere e trova lo 0-1, dominio che continua per tutto il primo tempo sfiorando il raddoppio con Fronti e Vannacci che però non riescono ad allungare le distanze al termine dei primi 45’; nel secondo tempo il Civitavecchia gestisce bene il vantaggio andando ancora vicino il gol ma nel momento più inaspettato, Angeli punisce su un cross la retroguardia nerazzurra che però con Fronti ritornano ancora sul +1, nonostante il secondo vantaggio della Vecchia, i padroni di casa trovano ancora il pareggio con Rosalba sfruttando un lancio lungo dove l’attaccante segna la rete del pareggio.

UNDER 14 ELITE. I 2011 di mister Galardo escono sconfitti in casa con lo Spes Montesacro con il risultato di 1-6. È un dominio assestante durante tutto il match da parte degli ospiti che trovano il primo gol della sfida con Cottini, arriva però la risposta del Civitavecchia con il settimo gol in campionato di Carmignani ma è da questo momento che i nerobianchi prendono in maniera netta il controllo della gara e spazzano via i nerazzurri dal campo: 2 gol di Fazio, un altro di Cottini e 2 di Strazzeri, che verrà espulso nella metà del secondo tempo portano i 3 punti dal lato dello Spes Montesacro che espugna il Tamagnini.

(Articolo in collaborazione con Simone Iacomelli).

