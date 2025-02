UNDER 19 ELITE. I nerazzurri di mister Eusepi subiscono la seconda sconfitta stagionale sul campo del Fiumicino. È una partita difficile soprattutto per via delle condizioni meteo che si sono abbattute sul terreno di gioco disputa un match complicato, colpendo una traversa nel primo tempo con Serpente e creando alcune occasioni durante la gara che però non verranno concretizzate a dovere mentre il Fiumicino, nella metà del secondo tempo con un tiro da fuori area di Marvulli che supera Miriello, si insacca in rete e permette ai suoi di ottenere la vittoria, nonostante l’aver sprecato un rigore nei minuti di recupero che poteva certificare i 3 punti per i padroni di casa.

UNDER 17 ELITE. Partita rocambolesca tra i 2008 di mister Pane e i padroni di casa del Campus Eur che termina in parità per 3-3. Trova il vantaggio la formazione nerazzurra con Marcelletti che sfrutta una bella giocata di Segoni per ritrovarsi uno contro uno col portiere ed insaccare la palla in porta, con il palo colpito da Rotelli gli ospiti sfiorano lo 0-2 ma il Campus Eur realizza il pareggio alla fine del primo tempo con Barbero; lo stesso Barbero nel secondo tempo segna il 2-1, seguito in pochi minuti da Savastano che porta il risultato al 3-1, eppure il Civitavecchia non ci sta e Marcelletti, dal limite dell’area accorcia le distanze e sempre dai suoi piedi, nasce il gol del pari realizzato da Rotelli sulla respinta di un tiro dell’Mvp della formazione del tecnico Pane, ottenendo un buon punto contro una squadra che in casa non ha ancora mai perso.

UNDER 16 ELITE. Escono sconfitti i nerazzurri classe 2009 di Fabrizio Boriello al termine di un match pieno di gol contro il Savio, che espugna il Tamagnini per 3-5. In una partita giocata sotto una forte pioggia, partono forti gli ospiti che trovano subito il doppio vantaggio con Bolognini e Morelli che sfruttano al meglio due calci piazzati, a pochi minuti prima della fine del primo tempo Fabbri accorcia le distanze per i nerazzurri; nella seconda metà di gara il Savio riallunga le distanze con De Felice Aguilar ma il Civitavecchia non molla e si rifà sotto con Tedeschi che sfrutta la mischia in area su un cross e segna il 2-3 per i nerazzurri, immediato il riallungo del Savio con Pontecorvo che sembra gelare il risultato, negli ultimi 5 minuti di gioco Chierchia ridà speranze ai nerazzurri nel finale riportando i suoi sul -1 che però si rivelerà vano, con un contropiede finale, il Savio segna il 3-5 e chiude la partita con Pasquazzi.

UNDER 15 ELITE. Torna alla vittoria la formazione di mister Michesi con un netto poker realizzato ai danni del Cesano. Due reti per tempo realizzate dai nerazzurri: la sbocca Fronti che sarà il protagonista di giornata sfruttando un recupero palla in area di rigore di Giusti, a trovare il 2-0 ci pensa capitan Hyka che di testa, su un calcio di punizione battuto da La Rosa; nel secondo tempo Galardo con una rovesciata sfiora di poco il gran gol, Fronti poi realizza Abbiamo approcciato fin da subito bene alla gara contro il Cesano che veniva da una vittoria importantissima contro il Ladispoli. Fronti la sblocca su una palla conquistata da Giusti dentro l area di rigore e poi raddoppiamo con Hjka di testa su un calcio di punizione di La Rosa. Il secondo tempo inizia come il primo con Galardo che va vicino al gol con una grande rovesciata, Fronti poi realizza il terzo e quarto gol con 2 azioni corali che lo portano a concludere in porta e chiudere il match in cassaforte, da segnalare l’esordio stagionale di Leonardo Mancini che rientra dopo un grave infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per 4 mesi.

UNDER 14 ELITE. I 2011 nerazzurri di mister Galardo escono battuti in casa della Boreale con il risultato di 3-1. Boreale che ottiene il vantaggio con la rete di Grieco e continuando a sfiorare più volte il raddoppio contro un Civitavecchia che cerca di restare in gara, trovando il pareggio con il gol di Esposito che riaccende la partita nerazzurra; biancoviola che però si rifaranno sotto e grazie alle marcature di D’amico e ancora Grieco ritrovano la vittoria per 3-1 che mancava da quasi un mese da parte della Boreale, che sconfigge un Civitavecchia ancora ultimo in classifica che non riesce a smuovere il proprio punteggio.

(Articolo in collaborazione con Simone Iacomelli).

