UNDER 17 ELITE. I 2008 nerazzurri di mister Pane perdono il derby in casa dell’Academy Ladispoli 2-0. Pronti via e subito il Ladispoli trova il vantaggio dal dischetto dopo soli 3’ con Ciavattini dopo aver subito il fallo, lo calcia e lo trasforma in rete, rossoblu che continuano forte e realizzano il +2 sui nerazzurri con la punizione di Coracci che bacia il palo ed entra in porta, i ragazzi di Pane tentano con Di Tata di accorciare le distanze senza successo; secondo tempo in cui invece succede molto poco e l’Academy Ladispoli gestisce senza ulteriori intoppi il doppio vantaggio.

QUI UNDER 16 ELITE. La Boreale trionfa sui 2009 del tecnico Boriello per 3 reti a 0. Partita non semplice per i nerazzurri che subito vengono messi in difficoltà dai padroni di casa in quella che sarà una giornata no per il Civitavecchia che va sotto in maniera immediata sul 3-0 nell’ultima mezz’ora del primo tempo: vanno a segno Biancacci, Figueroa e Fatello che regalano ai biancoviola un vantaggio confortevole su cui andare negli spogliatoi a fine primo tempo e a gestirlo in tutta la seconda metà di gioco in cui i nerazzurri faticano ad impensierire la retroguardia avversaria.

QUI UNDER 15 ELITE. I 2010 del tecnico Michesi vincono in maniera netta 6-0 contro la Dabliu New Team. La sblocca subito il capocannoniere dei nerazzurri Fronti dopo 5’ che dopo altri cinque minuti verrà raggiunto nel tabellino dei marcatori da Michesi, a prendersi la scena nel primo tempo sarà Vannacci che al 15’ trova il 3-0 e nella metà di gioco segna il poker per il Civitavecchia, chiude i primi 45’ Zeno con il quinto gol nerazzurro della partita, secondo tempo in cui anche Galardo si unirà alla sagra del gol realizzando il 6-0 con la partita che anche per via del risultato e dei tanti cambi abbassa di tanto il ritmo portando la partita alla sua finale senza altre modifiche del tabellino.

QUI UNDER 14 ELITE. I 2011 nerazzurri di mister Galardo ottengono la prima vittoria in campionato contro l’Accademia Gialloazzurri per 2-1. Sfida tra le due fanaline di coda che però diverte ed è piena di colpi di scena ed emozioni, con sicuramente la migliore prestazione in stagione dei nerazzurri, trovando il vantaggio nel primo tempo con Valiserra che su una respinta trova la rete dell’1-0 venendo poi raggiunto al 29’ da Borrelli che su un’altra respinta nata da una punizione dello stesso Valiserra segna il raddoppio su cui il Civitavecchia torna negli spogliatoi; nel secondo tempo i ragazzi del tecnico Galardo non sono sazi e colpiscono una traversa, ospiti che però accorciano le distanze col tap-in vincente di Startari, permettendo un forcing finale in cui l’Accademia Gialloazzurra cerca il pareggio ma i nerazzurri fanno buona guardia negando agli avversari di completare la rimonta: finisce 2-1 per il Civitavecchia che nonostante per via della vittoria dell’Ottavia si vede retrocessa matematicamente, ottiene la prima vittoria stagionale sorpassando in classifica proprio gli avversari di questo match.

(Articolo in collaborazione con Simone Iacomelli).

©RIPRODUZIONE RISERVATA