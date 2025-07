Novità per quanto riguarda il settore giovanile del Cerveteri. La società verdazzurra ha scelto il tecnico dell'Under 19, che sarà Nicola Francese. Al nuovo allenatore il club cerite ha affidato la conduzione della squadra, che, nel frattempo, attende notizie sulla riammissione nella categoria regionale.

Infatti la dirigenza del Cerveteri ha deciso di presentare ricorso al collegio di garanzia, che ha fissato la data di udienza per il prossimo 18 agosto. Dopo i fatti accaduti in occasione del playout disputato nel derby contro il Ladispoli, la società verdazzurra spera nella riduzione della squalifica ad alcuni dei tesserati, tale da consentire il decurtazione dei punti di penalità e quindi la possibilità di essere riammessa nei regionali.

Sulla scelta di mister Francese, che era all'interno dei quadri tecnici in qualità di allenatore delle giovanili, non ci sono stati dubbi da parte della società del presidente Andrea Lupi, vista l'esperienza e la serietà che ha dimostrato il tecnico, che non vede l’ora di cominciare la sua nuova avvenutra con l’Under 19 del Cerveteri.

