Il sistema sangue e il bisogno per i malati non vanno in vacanza. Tuttavia in Italia manca il plasma, "con conseguenze pesanti per i pazienti che necessitano di farmaci salvavita". L'allarme arriva da Massimo Marra, presidente dell'Associazione italiana pazienti neuropatie disimmuni (Cidp Italia aps), che avverte: "Le donazioni e la raccolta non sono sufficienti a coprire il fabbisogno nazionale di plasma e il nostro Paese è ancora lontano dall'autosufficienza, con conseguenze pesanti per tanti pazienti che per le proprie cure necessitano di farmaci derivati dal plasma, spesso salvavita. Servono interventi a breve e lungo termine".

Attualmente - riferisce Cidp Italia aps - l'Italia è autosufficiente solo per il 70%; il restante 30%, necessario per soddisfare appieno il fabbisogno di plasmaderivati (albumina e immunoglobuline) e garantire l'accesso alle terapie a tutti i pazienti, proviene dal mercato estero, in particolare dagli Stati Uniti. Questo comporta una competizione internazionale per aggiudicarsi il poco prodotto disponibile, oltre a un incremento dei prezzi.

Il plasma è la componente liquida del sangue, una risorsa per definizione limitata perché proviene dalla donazione volontaria e non può essere prodotta per sintesi chimica. Dal frazionamento del plasma si estraggono ad esempio tre classi di proteine che hanno valore terapeutico per i pazienti che ne hanno bisogno: immunoglobuline, albumina e fattori di coagulazione, che hanno spesso valore salvavita per i pazienti affetti da alcune patologie rare. L'attuale situazione di carenza di plasma, dunque, sta seriamente mettendo a rischio la salute di molti pazienti. Un esempio fra i tanti è quello dei pazienti affetti da neuropatie disimmuni, un gruppo di patologie rare del sistema nervoso periferico, che si curano prevalentemente con plasmaderivati, soprattutto immunoglobuline.