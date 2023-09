CIVITAVECCHIA – Il lavoro dell’Adsp, supportata e coadiuvata dagli operatori, terminalisti e uffici di Molo Vespucci, si concentrerà adesso su alcuni punti messi ai primi posti dell’agenda. Questi pochi mesi che separano dalla fine dell’anno serviranno infatti a raggiungere alcuni obiettivi e programmare i prossimi passi. «Lavoreremo sullo sviluppo di nuovi traffici, quella che ormai è la mission del network - ha spiegato il presidente dell’Authority Pino Musolino - consolidando i settori già strategici. Per quanto riguarda le crociere, insieme a Rct e agli operatori, la prossima settimana saremo ad Amburgo per il Seatrade Europe».

Finora, ed i dati parlano chiaro, c’è stato un grande lavoro di squadra tra tutte le componenti portuali ed il territorio che ha saputo rispondere all’invito del presidente Musolino di lavorare in sinergia per un marketing territoriale all’altezza. «C’è poi il tavolo ministeriale per arrivare, a breve - ha aggiunto - ad indicare alternative vere e cantierabili che ci portino ad uscire dal carbone in maniera sicura e tranquilla». Infine la scadenza del 31 dicembre 2023 legata all’avvio dei cantieri delle opere finanziate attraverso il Pnrr: una scadenza fondamentale sulla quale Civitavecchia non si sta facendo trovare impreparata. Resta aperto il discorso legato al prolungamento dell’antemurale, con il reperimento dei fondi necessari per evitare l’entrata in vigore, a gennaio, della sovrattassa sulle merci.

