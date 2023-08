CIVITAVECCHIA – Entro la fine di settembre si conosceranno le sorti della Pas, la Port Authority Security. Lo ha confermato ieri mattina il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale Pino Musolino, nel corso di un incontro con i sindacati preoccupati proprio per il futuro dei lavoratori addetti alla vigilanza.

Un incontro che ha visto gli stessi sindacati in parte soddisfatti, per quello che hanno definito una sorta di “spiraglio” da parte di Molo Vespucci che, nelle ultime settimane, aveva avanzato l’ipotesi di esternalizzare il servizio, pur garantendo il mantenimento dei livelli occupazionali, come previsto dalla clausola di salvaguardia sociale. «Abbiamo cercato di rassicurare i presenti sul futuro della società» ha spiegato il presidente Musolino, chiarendo che una soluzione verrà trovata entro settembre, scevra da ogni tipo di condizionamento esterno e mirata invece a garantire sì l’occupazione, ma anche i conti dell’ente - essendo una società in house - e soprattutto la qualità e l’efficienza del servizio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA