CIVITAVECCHIA – Proroga di sei mesi dell’ordinanza firmata a maggio dal presidente dell’Authority Pino Musolino per destinare parte degli undici ettari dell’area ex Privilege al deposito temporaneo di merci, in particolare per l’automotive. In questi mesi quella zona si è rivelata fondamentale per il settore, garantendo spazi importanti per lo stoccaggio e la movimentazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA