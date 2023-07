CIVITAVECCHIA – «La nave Ocean Viking, ormeggiata nel porto di Civitavecchia, è stata sottoposta a fermo amministrativo per irregolarità relative alla sicurezza della navigazione, riscontrate a seguito di attività di verifica a bordo svolta dagli ispettori specializzati della Guardia Costiera». A quanto riferisce la stessa Guardia Costiera, «parte dell’equipaggio non possedeva le abilitazioni necessarie per la gestione dei mezzi di salvataggio presenti a bordo». Abilitazioni indispensabili, viene rilevato, «per affrontare un’eventuale situazione emergenziale come l’abbandono della nave».