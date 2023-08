CIVITAVECCHIA – «Chiarire con gli operatori del settore turistico e le forze dell’ordine se è ammessa la salita e la discesa dei passeggeri dai bus in sosta nell’area denominata “Ex Lavanderia”.

Ciò vale anche per i van/minivan e vetture: in caso contrario si chiede in quale area gli autobus gestiti da Civitatours devono far salire e scendere la propria utenza».

È questa la richiesta, rivolta all’Adsp, da parte della società che si è vista elevare due multe da oltre mille euro l’una per aver fatto salire i turisti nella nuova area tra largo della Pace e varco Vespucci, a seguito di un’ordinanza del 3 agosto scorso che «non è stata mai portata a conoscenza - spiegano - di Civitatours».

Dalla società raccontano che l’8 agosto nell’area - dove sono presenti 7 stalli per bus, 4 per van/minivan e 4 per autovetture - è stata posizionata una segnaletica verticale con la scritta “Divieto di sosta dalle 22,30 alle 5. Parcheggio 5-22,30, sosta massima 2 h”.

«Gli agenti della Polizia di frontiera, il 10 agosto - hanno concluso - hanno multato due nostri bus perché veniva fatta salire a bordo utenza crocieristica». Oltre alla multa, questo ha comportato «un notevole ritardo di partenza dei bus nonché forti reclami dell’utenza, che ha richiesto il rimborso del costo dei servizi prenotati».

