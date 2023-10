CIVITAVECCHIA – «L’Etruria Meridionale ha tutte le caratteristiche per candidarsi e venire selezionata come Capitale della Cultura del 2027». È questa la proposta rilanciata a Molo Vespucci da Letizia Casuccio presidente della Dmo Etruskey, nell’ambito del convegno “Unica identità, unica rete, unica destinazione: strategie per lo sviluppo turistico dell’Etruria Meridionale” organizzato a Civitavecchia in collaborazione con l’Adsp del Mar Tirreno centro settentrionale, alla presenza di istituzioni, associazioni e studenti dell’istituto nautico Calamatta e dell’istituto tecnico economico Baccelli.

DMO ETRUSKEY – La Destination Management Organization promuove e valorizza il territorio dell’Etruria Meridionale attraverso una rete progetto condiviso di 12 comuni, di cui sei costieri, e 37 realtà private. Due gli obiettivi ambiziosi: creare una unica identità territoriale con un brand immediatamente riconoscibile da posizionare a livello nazionale e internazionale. Ed inoltre, creare un’offerta turistica strutturata, in rete sul territorio, per rispondere alla domanda di turisti ed escursionisti alla ricerca di esperienze vere, uniche e da raccontare.

JOHN PORTELLI (RCT) – I numeri da cui si parte li ha confermati il direttore generale di Roma Cruise Terminal, John Portelli. «Quest’anno chiuderemo con tre milioni di passeggeri – ha spiegato – questa settimana abbiamo raggiunto i 2,9 milioni di crocieristi e di questi un milione e mezzo sono in turn around. Grazie a questi numeri, negli ultimi cinque anni, solo in città sono nati 100 B&B e 8 parcheggi dedicati, per un contributo economico di 100 milioni di euro all’anno». Basta questo? Secondo Portelli no, le prospettive di crescita ci sono ancora. «A differenza di altre realtà, Civitavecchia oggi può ospitare navi di grandi dimensioni – ha aggiunto, annunciando di voler iniziare i lavori del nuovo terminal crociere a gennaio –abbiamo iniziato con la più grande, lunga 260 metri per 2 mila passeggeri, oggi ne arrivano tra le 12 e le 15 lunghe più di 360 metri in grado di ospitare più di 6 mila passeggeri. Servono ulteriori investimenti, anche da parte dello Stato, servizi necessari e destinazioni da proporre».

CASUCCIO – E proprio sulla Dmo si sta lavorando, come evidenziato dal presidente Casuccio. «Fare rete sarà la carta vincente di questo progetto – ha aggiunto – sul territorio abbiamo eccellenze come il Parco Archeologico di Tarquinia e Cerveteri ma anche, e soprattutto, possiamo e dobbiamo investire per rendere questa terra un’eccellenza in termini di accoglienza turistica». A farle eco il destination manager STEFANO LANDI il quale ha sottolineato l’importanza di una progettazione comune, in un territorio dinamico che ha bisogno di strumenti di aggregazione e partenariato per strutturare un’offerta di rete.

MAURELLI E DIONISI – Per il presidente della rete “I borghi marinari di Roma” Marco Maurelli con questa iniziativa «si va a colmare un gap. Finalmente ci siamo seduti tutti insieme – ha spiegato – per scrivere l’offerta turistica di un territorio così ricco. Ognuno deve fare la propria parte per cambiare anche l’aspetto legato all’impostazione culturale». «Il turismo è un comparto centrale nelle politiche di sviluppo del litorale nord del Lazio – ha quindi evidenziato il presidente Unindustria Cristiano Dionisi – lo avevamo affermato già nel 2020 nel nostro “Piano Strategico per lo Sviluppo”, lo abbiamo confermato contribuendo a costituire e a sviluppare la Dmo Etruskey, che oggi rappresenta un esempio virtuoso e un precedente da seguire in tema di collaborazione pubblico privato per lo sviluppo del territorio. Questa partnership rappresenta un esempio virtuoso e un precedente da seguire in tema di collaborazione pubblico privato per lo sviluppo del territorio. Uno degli obiettivi che dobbiamo porci è quello di superare la frammentazione dell’offerta che ci contraddistingue ed elevare le competenze, che sono il cuore pulsante di un’accoglienza integrata e digitale. Attraverso il lavoro di coordinamento della Dmo, e con un processo che necessariamente deve stabilizzarsi e potenziarsi negli anni, l’Etruria meridionale potrà finalmente posizionarsi come un hub turistico di percorsi dedicati, valorizzando il ruolo che hanno i due siti Unesco, le località del litorale e quelle della bassa Tuscia».

ANGELILLI – Il vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli ha quindi espresso piena soddisfazione per questa iniziativa, confermando come il turismo sia un settore strategico per la Regione. «C’è un potenziale straordinario ed un rinnovato interesse attorno a questo settore – ha spiegato – la Regione Lazio deve fare la sua parte per garantire una strategia complessiva di forte rilancio del turismo puntando tantissimo sull’identità e sulla specificità, che sono un valore aggiunto. Per questo si può pensare anche un tavolo specifico sulle Dmo, investendo al tempo stesso sull’alta formazione al servizio del turismo, sull’innovazione e la digitalizzazione. Il punto di forza straordinario di questo progetto resta il porto di Civitavecchia, porta strategica per il Paese».

CARAMANNA – Anche il consigliere del Ministro del Turismo, l’onorevole Giancluca Caramanna, è intervenuto plaudendo l’iniziativa. «Qui possiamo dare cultura, benessere, enogastronomia e dobbiamo mettere insieme tutti questi cluster affinché sia un’area che si può commercializzare al meglio - ha spiegato - sicuramente la Dmo aiuta a fare questa operazione. Un progetto importante per diversificare l’offerta per i turisti che arrivano in questa area, magari con la nave, che spesso scelgono di visitare questo territorio. Ma bisogna creare le condizioni per offrire altri itinerari, attraverso un’alternativa valida, concreta ed appetibile per chi ha già visitato Roma».

MUSOLINO – Ed il territorio dell’Etruria meridionale che gravita intorno al sito Unesco di Cerveteri e Tarquinia può offrire «un turismo esperienziale che è quello che cerca il turista oggi, anche quello crocieristico» che arriva a

Civitavecchia, come confermato dal presidente dell’Adsp Pino Musolino, il quale ha invitato però tutti ad essere concreti. «Al di là dei tavoli e dei convegni – ha aggiunto – bisogna mettere a terra progetti. Il progetto ci mette tutti intorno a un tavolo, e siccome nella rete ci sono anche i nodi, questi sono importanti nei collegamenti perché fanno da trait d’union tra collegamenti differenti, chi è punto di snodo ha la funzione di collegare e poi deve creare una narrazione, che è fondamentale, questo il ruolo che ha Etrusky».