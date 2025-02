CIVITAVECCHIA – Il viceministro delle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi sarà a Civitavecchia giovedì mattina. L’appuntamento è alle 10.30 al porto quando, insieme al commissario straordinario dell’Adsp Pino Musolino e al sindaco Marco Piendibene, parteciperà alla cerimonia per la posa della prima pietra del cantiere “Cold ironing” presso la Darsena Traghetti Area nord dello scalo. Un investimento importante per lo scalo, da circa 80 milioni di euro, per portare avanti il progetto di elettrificazione delle banchine.

Il raggruppamento che si è aggiudicato i lavori è composto da Fincantieri, Installazione Impianti Spa, Port Utilities Spa e NIDEC Spa.

Si inizierà con la realizzazione della prima grande centralina che servirà all’elettrificazione delle banchine, e poi si procederà a step. In una prima fase è prevista la progettazione della fornitura elettrica in banchina finalizzata al soddisfacimento dei fabbisogni di almeno due navi da crociera di grandi dimensioni presso il terminal crociere e due traghetti di nuova generazione ormeggiati in darsena traghetti. Tali accosti, saranno multifunzionali e meglio, utilizzabili anche per unità ro-ro, ro-pax e/o car-carrier di nuova generazione (lunghezza sino a 260 metri). La seconda fase prevede la progettazione del sistema di elettrificazione di ulteriori quattro accosti interni alla darsena traghetti, elettrificando così tutti i fronti d’ormeggio utili e presenti nella nuova darsena, alimentando elettricamente i vettori ro-ro, ro-pax e car carrier operativi durante tutto l’anno solare.