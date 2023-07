CIVITAVECCHIA – L’autoproduzione sarebbe pericolosa per i livelli occupazionale dei portuali ed inapplicabile per carenza di personale marittimo. Ne è convinta l’Ugl mare e porti. «“Il nostro paese è forte coi piccoli e debole coi forti”: con umiltà facciamo nostre le parole del vice Ministro Rixi, riferendoci all’autoproduzione - esordisce il neo segretario nazionale Almerico Romano - in merito alle “proposte politiche dell’Antitrust al Governo per quanto riguarda l’autoproduzione nei porti in merito ad una eventuale Riforma dei Porti” che dislocherebbe il lavoro fatto da operai specializzati, quali quello dei portuali ai lavoratori marittimi».

«Destinare il lavoro fatto dagli operai portuali ai lavoratori marittimi - ha fatto eco il Responsabile del Dipartimento Porti della Ugl Francesco Cozzuccoli - significa perdere un bagaglio di esperienza e di specificità verso una tipologia di lavoro che è stata formata solo per badare alla conduzione, la cui cosa potrebbe mettere a rischio la sicurezza dei lavoratori stessi». «Siamo impegnati, con il Ministro del Mare alla ricerca delle motivazioni che rendono difficoltoso reperire personale marittimo, per cui crediamo inapplicabile un modello che non consideri tale difficoltà. Oltretutto, il parere dell’Antitrust, non è un parere vincolante per chi ha un mandato dai propri elettori relativamente agli “interessi degli italiani” e stavolta – conclude Romano - quelli che devono essere tutelati sono gli interessi degli italiani e questi hanno un nome e cognome, sono i lavoratori portuali e marittimi».

