CIVITAVECCHIA – «In un momento storico in cui il mondo dovrebbe correre verso un modello di sviluppo basato su fonti rinnovabili, sostenibilità e responsabilità ambientale, la richiesta avanzata da Azione e Forza Italia di posticipare al 2038 la chiusura delle centrali a carbone rappresenta un grave segnale di arretramento, miope e incoerente con le esigenze reali dei territori e delle comunità».

Lo dice la Consigliera regionale Alessandra Zeppieri (Polo Progressista).

«La decisione di mantenere in funzione impianti alimentati a carbone, a partire da quello di Torre Nord a Civitavecchia, contraddice anni di impegni e percorsi condivisi verso la decarbonizzazione, disconoscendo il lavoro fatto finora da enti locali, cittadinanza e forze politiche che credono in un futuro energetico pulito, sicuro e giusto. Il rinvio della chiusura delle centrali fossili, peraltro subordinato a ipotesi tecnologiche ancora lontane dalla realtà, come l’avvio di nuove centrali nucleari, si traduce in uno stallo che danneggia l’economia del territorio, alimenta l’incertezza occupazionale e allontana investimenti strategici in energie rinnovabili. Ritardare l’uscita dal carbone non è una soluzione: è una rinuncia. Rinuncia a una visione moderna, sostenibile e autonoma del nostro sistema energetico. È il segnale preoccupante di una politica che antepone logiche di potere e rendita ai bisogni delle persone e all’urgenza climatica. Il Lazio, e Civitavecchia in particolare, meritano un futuro diverso. È tempo di ascoltare davvero i territori, le amministrazioni locali e le forze sociali che hanno dimostrato senso di responsabilità, progettualità e visione. Continuare ad alimentare modelli fossili - conclude Zeppieri - in un’epoca in cui il mondo intero è chiamato ad agire per la giustizia climatica, è una scelta che pagheranno le generazioni future. E non possiamo permettercelo».

