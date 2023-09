CERVETERI - Da più partiti di maggioranza (all'appello mancherebbe ancora il Partito democratico) è arrivata una netta presa di distanze dalle sue parole, ma la polemica resta. Protagonista della vicenda è ancora il presidente del consiglio comunale (dem, ndr) Carmelo Travaglia. O meglio: le sue parole sulle donne in gravidanza durante la discussione della mozione sui parcheggi rosa presentata dall'opposizione. «Pensiamo che avere posizioni politiche diverse significhi avere "visioni" del mondo diverse. Però diventa tutto più complicato quando queste "visioni", quale retaggio di una cultura patriarcale e maschilista, le esprimono gli uomini che si affrettano a dire "sono per la parità dei sessi e nessuna differenza tra uomini e donne"». Ad intervenire, questa volta è l'Udi gruppo "Nilde Iotti" Ladispoli Cerveteri. «Certo che le donne non sono da proteggere, anche se in stato di gravidanza, perché fortunatamente non sono in via di estinzione. Anche se considerando i numeri dei femminicidi, il dubbio che i maschi puntino alla nostra estinzione ci viene. Ma è il termine protezione che non va bene, la parola da usare è “sostegno”. Sostegno alle donne; in stato di gravidanza e no, che siano madri o no, single o in coppia. È indubbio che, vista la natalità, il sostegno alla maternità e alle nascite sia fondamentale, ma per questo serve un piano, una serie di misure da programmare, di cui il Comune può farsi promotore. Nel frattempo attendiamo fiduciose che gli uomini facciano la loro parte, cominciando con il riflettere su se stessi e sull’opportunità delle loro esternazioni». Intanto anche il gruppo Governo civico prende le distanze dal consigliere di maggioranza. «Come recita anche la nostra splendida Costituzione, è compito della Repubblica, e quindi di tutte le sue Istituzioni, difendere la maternità e creare pertanto tutte le condizioni che possano agevolare le donne che si trovano in questa condizione. Chi sostiene il contrario, ci troverà distanti. Perché, come abbiamo sempre fatto, continueremo a batterci perché questo avvenga».

