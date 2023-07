VETRALLA – Vetralla servizi, la maggioranza di Sandrino Aquilani porta in consiglio comunale il bilancio della partecipata.

«Nel consiglio comunale dello scorso 5 luglio erano emerse gravi irregolarità nelle procedure di approvazione del bilancio della società partecipata Vetralla servizi. La minoranza, preso atto delle manchevolezze, infatti aveva chiesto già da giugno la convocazione di un apposito consiglio comunale per avere chiarimenti». Lo ricordano i consiglieri Flaminia Tosini, Carlo Postiglioni, Anna Maria Palombi, Enrico Pasquinelli e Paola Marconi.

«Ebbene, dopo aver rappresentato le irregolarità e le modalità adottate che non garantivano sicurezza nel bilancio della società, la maggioranza ha preso atto di quanto segnalato e integrando l’ordine del giorno, nel prossimo consiglio comunale, programmato per il prossimo 13 luglio, porterà anche questo atto all’approvazione. Esprimiamo soddisfazione, non perché “avevamo ragione”, ma perché questo passaggio ora garantisce regolarità e sicurezza alla società e perché vediamo riconosciuto un ruolo importante della minoranza, che non è quello di essere contrari alla maggioranza, come banalmente qualche assessore vuole far credere, ma di vigilare e di proporre utilità per tutto il comune ed i suoi cittadini». «E infine - concludono dall’opposizione - prendiamo atto che finalmente questa maggioranza è stata in grado anche di portare in consiglio, lo stesso 13 luglio, il rendiconto dell’anno 2022, quello per cui il prefetto aveva emesso diffida già qualche settimana fa, essendo scaduti dal 30 aprile i termini previsti per la sua approvazione. Insomma quello del 13 sarà un consiglio che sanerà diverse irregolarità».