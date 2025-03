CIVITAVECCHIA – Ricorrono questo mesi i 25 anni di attività dell’associazione socio-culturale Il Trittico. «Nel lontano 15 marzo 2000 – ricordano dal consiglio direttivo - un esiguo numero di persone (tra cui ricordiamo quelle nel tempo allontanatesi o purtroppo defunte) fortemente determinate ad offrire un fattivo e originale contributo all’elevazione della vita sociale, economica e culturale della nostra città, costituiva il sodalizio in parola. Che esordiva con un convegno sul fenomeno del Mobbing per poi attivarsi sulle problematiche più varie, tra cui ambiente, attività e beni culturali, visite guidate a monumenti o siti archeologici, pubblicazioni di storia locale, riassetto urbanistico, portualità, collegamenti con il territorio, insediamenti produttivi e tanti altri aspetti della vita sociale. Invitando in varie occasioni la politica a desistere dai consueti metodi improduttivi e ormai superati per operare delle scelte a favore della coerenza, incisività e trasparenza indispensabili per rinvigorire l’identità cittadina e restituire alla città le dosi di fiducia e coesione venute drammaticamente meno nel dopoguerra. E proiettava nel dibattito pubblico le proprie tesi anche tramite la creazione di un soggetto politico, il Polo civico. Che peraltro, in un convito fissato per sabato prossimo, e al quale interverrà il nuovo aderente Paolo Poletti a cui con l’occasione diamo il nostro benvenuto, rievocherà anche l’importante circostanza».