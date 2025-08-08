CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per l’approvazione, avvenuta oggi in consiglio comunale, della Variante Urbanistica dell’area ex Italcementi, un atto di programmazione strategica che rappresenta una svolta storica per lo sviluppo della città.

Una seduta fiume all’Aula Pucci in cui l’opposizione ha sostanzialmente messo in guardia il Comune sul “potere” concesso all’advisor e al fondo immobiliare ricordando che si tratta fondamentalmente di una operazione finanziaria ai fini del bilancio più che di un progetto che vedrà luce nell’immediato. I consiglieri di opposizione Massimiliano Grasso e Paolo Poletti hanno evidenziato alcuni dei rischi che si potrebbero correre lasciando troppo spazio di manovra ad un soggetto terzo e hanno invitato l’amministrazione comunale e fare uno studio, un'analisi di mercato seria e ponderata. Come ha sottolineato Grasso «ci sono alcuni aspetti poco chiari», motivo per cui l’opposizione ha preferito astenersi.

Per il Pincio si tratta di un documento di straordinaria importanza, che definisce in maniera chiara e condivisa la nuova destinazione urbanistica di un’area di oltre 16 ettari, abbandonata da più di trent’anni, trasformandola in un volano per la crescita socio-economica, la riqualificazione urbana e la valorizzazione delle funzioni strategiche di Civitavecchia come porto “CORE” della rete transeuropea TEN-T.

Il progetto si inserisce all’interno del Programma Strategico di Sviluppo Economico (PSSE), che individua Civitavecchia come centro ordinatore dell’area nord-ovest del Lazio e nodo centrale della rete infrastrutturale e logistica nazionale ed europea. Un riconoscimento ottenuto nel dicembre 2021 dalla Commissione Europea e ratificato definitivamente il 24 aprile 2024, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, che ha rafforzato il ruolo della città come “Porto della Capitale”.

La Variante Urbanistica approvata oggi prevede un ampio piano di interventi: nuova sede comunale, funzioni direzionali pubbliche e private, strutture ricettive e congressuali, spazi culturali, sportivi e per il tempo libero, aree verdi, parcheggi multipiano, nuove residenze integrate nel tessuto urbano, infrastrutture viarie strategiche e un grande parco urbano con funzioni metropolitane. L’obiettivo è ricucire il tessuto urbano, collegare in modo armonico città e porto, e generare nuove opportunità di sviluppo e occupazione.

«Quella di oggi è una giornata storica per Civitavecchia – dichiara il Sindaco Marco Piendibene – perché mettiamo la parola fine a oltre trent’anni di abbandono dell’area Italcementi e tracciamo un futuro concreto per un intero quadrante della città. Con questa approvazione, frutto di un lungo e complesso lavoro di concertazione con istituzioni, università e attori territoriali, restituiamo ai cittadini uno spazio strategico e avviamo un processo di trasformazione che porterà benefici duraturi in termini di qualità urbana, attrattività economica e vivibilità».

L’Assessore all’Urbanistica Enzo D’Antò sottolinea l’importanza della visione strategica: «Questa variante è parte integrante del nostro disegno di città: sostenibile, connessa e proiettata verso il futuro. Non è un intervento isolato, ma un tassello fondamentale di una programmazione che guarda all’intero sistema urbano e al suo ruolo nel contesto metropolitano e internazionale. Oggi abbiamo dato un segnale chiaro: Civitavecchia investe su se stessa, sulle proprie potenzialità e sulla capacità di attrarre funzioni, investimenti e nuove opportunità per tutti».

Con l’approvazione della Variante Urbanistica Italcementi, l’Amministrazione compie un passo decisivo verso una nuova stagione di sviluppo, ponendo solide basi per un progetto pubblico, concreto e sostenibile, in grado di cambiare il volto della città e rafforzarne il ruolo strategico nel Mediterraneo e in Europa.

