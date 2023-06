CIVITAVECCHIA – Si parlerà di usi civici giovedì 8 giugno alle 17,30 nella sede del circolo territoriale di Civitavecchia “Giorgio Almirante” di Fratelli d’Italia, insieme all’esperto in materia Pietro Di Pietrantonio, già promotore e responsabile dello sportello “Sos Usi Civici” di Fratelli d'Italia di Civitavecchia. Sarà relatore in questo incontro dal titolo “Usi civici a Civitavecchia: cenni e prospettive”. «La conferenza – ha spiegato il presidente del circolo Paolo Iarlori – sarà una preziosa occasione per approfondire le origini della problematica per poter ipotizzare le soluzioni percorribili».