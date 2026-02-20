CIVITAVECCHIA – «L’ingresso del Comune di Civitavecchia nel Consorzio Industriale del Lazio è una decisione che va nella giusta direzione. Unindustria ha sempre auspicato l’allargamento del perimetro consortile a quest'area, obiettivo di cui siamo molto soddisfatti perché si tratta di una decisione da noi fortemente sostenuta», dichiara Fabio Pagliari, Presidente di Unindustria Civitavecchia.

«L’adesione al Consorzio potrà permettere alle imprese di accedere a diversi strumenti strategici, essenziali per sostenere gli investimenti e la transizione energetica. L’integrazione nel sistema regionale è un risultato importante, frutto di una positiva collaborazione istituzionale tra tutti gli enti coinvolti. L’ingresso giunge peraltro in concomitanza con la recente nomina della Vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli a Commissario per la reindustrializzazione dell’area e rafforza la sinergia necessaria per far crescere il territorio». «Va in questo senso anche la riunione che si è svolta questa mattina in Regione Lazio tra lo stesso Commissario, il sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, l'assessore all'Urbanistica, Enzo D'Antò, e gli uffici tecnici regionali e comunali. Al centro dell’incontro la variante urbanistica, fondamentale per rispondere alle manifestazioni di interesse pervenute al Mimit. Ci auspichiamo che il confronto possa portare a nuove occasioni di crescita e sviluppo per Civitavecchia».

