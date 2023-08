CERVETERI - «Un capolinea all'avanguardia che ha destato interesse nell'ingegneristica mondiale». Non si arrestano le critiche sullo spostamento del capolinea del Tpl da piazza Aldo Moro a viale Manzoni. Ora la sconnessione della strada almeno è scomparsa. Ma ciò non basta a non puntare il dito contro l'amministrazione comunale "rea" di mantenere il punto nonostante lo scontento generale, soprattutto di chi si ritrova a dover aspettare il bus sotto il sole cocente. Questa volta a intervenire è nuovamente il consigliere Salvatore Orsomando che si focalizza proprio sui «disagi alla cittadinanza, costretta a subire la superficialità di chi governa. Si vergogni il sindaco - conclude Orsomando - e tutti gli amministratori».

