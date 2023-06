Bilancio positivo per l’incontro alla Regione Lazio sulle problematiche del trasporto pubblico locale urbano ed interurbano della provincia di Viterbo.

L'assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti Fabrizio Ghera ha incontrato i sindaci dei Comuni di Civita Castellana Luca Giampieri, di Soriano nel Cimino Roberto Camilli, di Bagnoregio Luca Profili, di Canino Giuseppe Cesetti e l' assessore del Comune di Vetralla Giulio Menegali Zelli. La delegazione era accompagnata dal consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio della Regione Lazio Daniele Sabatini.

«È stato un incontro molto costruttivo - ha dichiarato Sabatini - nel corso del quale gli amministratori hanno potuto esporre le principali criticità che riguardano il Tpl nel Viterbese. Ringrazio l'assessore Ghera per aver accolto la mia richiesta e aver interloquito con i sindaci dei Comuni interessati dichiarandosi disponibile a collaborare per la risoluzione dei problemi che interessano l'utenza della Tuscia, attraverso le necessarie e più incisive modalità di intervento. Abbiamo iniziato un percorso e un costante dialogo con il territorio, con l'obiettivo di individuare le migliori soluzioni utili a dotare la provincia di Viterbo di un Tpl in grado di soddisfare al meglio le esigenze dei cittadini».