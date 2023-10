FIUMICINO - «Dopo 10 anni al Comune di Fiumicino tornano le consulenze. Uno strumento che negli anni passati si era deciso di non adottare, proprio nell’intento di valorizzare le professionalità che risiedono all’interno degli uffici comunali».

E’ quanto si legge in un comunicato stampa firmato dai capigruppo di opposizione a Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca, Barbara Bonanni e Angelo Petrillo.

«L’Amministrazione, stando a quanto proposto nella conferenza capigruppo di oggi – si legge ancora – decide di spendere ben oltre mezzo milione di euro per le consulenze, senza considerare quelle legali e di carattere tecnico per i progetti che già l’Amministrazione ha in atto.

Una scelta inopportuna e improvvida - aggiungono i consiglieri di opposizione per la quale abbiamo chiesto chiarimenti, anche perché non sono stati presentati, nel corso della conferenza capigruppo odierna, tutti i documenti allegati, così come previsto dai regolamenti e norme vigenti. Il tutto ai fini di una corretta convocazione del Consiglio comunale, in cui la maggioranza dovrà approvare un atto del genere in modo del tutto imprudente che andrà, di fatto, ad impegnare fondi pubblici, invece di efficientare le risorse interne di cui già dispone l’Amministrazione», concludono i consiglieri. A poca distanza dalle elezioni amministrative iniziano, dunque, a Fiumicino le prime polemiche tra maggioranza e opposizione. Ci aspetta un autunno decisamente caldo.