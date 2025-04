CIVITAVECCHI – Un regolamento chiaro per la toponomastica comunale, ispirato ai valori della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti umani.

È questo l’obiettivo della mozione presentata in Consiglio comunale dal gruppo consigliare del M5S, con l’intento di garantire che le nuove intitolazioni privilegino figure che si siano distinte per il loro impegno nella costruzione di una società giusta e solidale. Secondo quanto riferito dal gruppo, i nomi degli spazi pubblici non sono semplici indicazioni, ma rappresentano la memoria collettiva e trasmettono valori fondamentali alla comunità.

È stato sottolineato, in sede informale, che l’intitolazione degli spazi debba onorare le figure che hanno combattuto per una società libera e democratica, affinché il loro sacrificio continui a ispirare le nuove generazioni. «Ho sempre ritenuto fondamentale un approccio continuo alla toponomastica - ha spiegato la capogruppo del M5S Alessandra Lecis - il lavoro svolto insieme all’assessore Enzo D’Antò per portare in Giunta la delibera sulla toponomastica femminile, è stato un esempio concreto di come si possa e debba procedere per dare spazio anche alle figure femminili. Con questa nuova mozione, auspico che il nostro Comune continui su questa strada, valorizzando tutte le voci che hanno contribuito alla costruzione di una società libera e democratica»-

L’iniziativa, se approvata, potrà segnare un importante punto di svolta nel modo in cui il Comune racconta e preserva la propria storia, confermando il ruolo della toponomastica come strumento educativo e di memoria collettiva.

La proposta rimane ora in attesa di dibattito nel Consiglio comunale, dove si spera possa aprire un percorso di confronto e approfondimento per rendere la città ancora più rappresentativa dei valori che la animano.

