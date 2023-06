TOLFA - Deluso e amareggiato il consigliere comunale di opposizione di Tolfa, Marcello Chiavoni, il quale si è visto bocciare la richiesta di inserire all’ordine del giorno un punto da lui proposto e ritenuto di estrema importanza.

Il consigliere Chiavoni aveva chiesto di discutere nella seduta del consiglio comunale del 16 giugno scorso che nel tratto di A12 rientrante nel comune di Tolfa venisse abbassato il limite di velocità a 100 km/h. "Considerato che le Regioni possono prescrivere i limiti di velocità sulle vie di comunicazione, considerato che i dati epidemiologici riportano una maggior incidenza di malattie sulla popolazione che vive nei pressi delle grandi vie di circolazione e che l’incidenza deriva anche dalla velocità dei veicoli (> v => presenza di fumo di scarico) e considerando che il comune di Tolfa è interessato dalla presenza dell’autostrada A12 per 8 km che sono limitrofi per circa 5 km all’abitato di Santa Severa Nord avevo chiesto che il consiglio comunale inviava una richiesta alla Regione Lazio per valutare la possibilità di ridurre la velocità permessa sul tratto comunale, limitando la stessa a non più di 100 km orari in luogo dei 130 km /h attuali".

Invece la sua richiesta è stata respinta. “È veramente incomprensibile che - spiega il consigliere Chiavoni - la maggioranza al comune di Tolfa non abbia ammesso alla discussione l’odg. motivazioni addotte – “non siamo abbastanza informati in materia” – denotano una estrema superficialità dei consiglieri di maggioranza con la quale essi esercitano il loro mandato. Spero ritornino sulla decisione”.

