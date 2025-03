SANTA MARINELLA –Il sindaco Tidei smentisce l’ipotesi di inconferibilità dell’incarico a Bruno Ricci. "A seguito delle polemiche e delle inesattezze riportate sulla stampa in merito alla presunta incompatibilità del dottor Ricci all’incarico di direttore generale essendo stato consigliere comunale fino a maggio 2023 – spiega una nota di Tidei - consigliamo agli zelanti difensori delle leggi, prima di esporsi ad affermazioni non veritiere, che manifestano palese ignoranza sugli argomenti in questione, di studiare ed approfondire le norme» .

«Innanzitutto – prosegue Tidei - anche ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera d) del D.lgs 39/2013 non sussistono ipotesi di inconferibilità all’incarico di direttore generale, in quanto la norma (ad oggi comunque abrogata) era riferita solo alla carica di amministratore, ossia ad incarichi attribuiti all’interno dell’organo amministrativo. Per chiudere la questione, con buona pace dei detrattori, il Decreto milleproroghe 2025 DL 202/2024 all’art. 21 comma 5- quinquies inserito in sede di conversione, ha abrogato il comma 2 dell art. 7 del D. Lgs. 39/2013 eliminando il divieto che impediva agli ex componenti di giunte e consigli comunali di assumere incarichi dirigenziali o amministrativi nelle stesse amministrazioni locali».

