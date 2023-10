CIVITAVECCHIA – Visita ieri a Palazzo del Pincio dell’assessore regionale ad Urbanistica, Politiche abitative, case popolari e politiche del mare Pasquale Ciacciarelli il quale, insieme al Capogruppo in Consiglio Regionale della Lega, On. Laura Cartaginese, ha incontrato diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale. Presenti tra gli altri il sindaco Ernesto Tedesco, il Consigliere Comunale e Metropolitano Antonio Giammusso, il Consigliere Comunale Pasquale Marino, l’Assessore ai Servizi Sociali Deborah Zacchei, l’Assessore al Bilancio Francesco Serpa ed il Consigliere di Amministrazione CSP Matteo Mornino, con i quali l’assessore ha affrontato il tema delle infrastrutture connesse all’attività portuale, come i collegamenti ferroviari ed i collegamenti su strada come la trasversale Orte- Civitavecchia.

«La città di Civitavecchia costituisce, per le proprie caratteristiche e per le importanti infrastrutture presenti sul territorio, come il porto ed i relativi servizi annessi – ha spiegato l’assessore Ciacciarelli – una delle principali realtà della Regione Lazio sotto il profilo economico, turistico e commerciale. Per tale ragione diviene fondamentale per noi rappresentanti regionali porre una particolare attenzione allo sviluppo della città ed alla piena affermazione dell’infrastruttura portuale che presenta tutte le caratteristiche ed i requisiti per candidarsi come primo porto in Italia, avendo già raggiunto importantissimi numeri sotto il profilo del mercato crocieristico e potendo godere di una grande area retroportuale. Un’ulteriore tematica affrontata riguarda la dismissione della centrale Enel di Civitavecchia, argomento molto sentito viste le conseguenze sociali che avrebbe sulla città per cui riteniamo necessario avviare un percorso istituzionale con l’Enel per comprendere quale sia lo specifico indirizzo su tale tema. Ringrazio il sindaco Tedesco, insieme all’amministrazione comunale, per la gradita ospitalità e per la volontà espressa ad avviare un percorso di collaborazione con la Regione Lazio, finalizzato allo sviluppo del proprio territorio. Sindaco – ha concluso Ciacciarelli – al quale rivolgo i miei personali complimenti per i risultati portati sul territorio, dimostrazione di una costanza e di un lodevole pragmatismo politico amministrativo, tipico è rappresentativo del modus operandi delle amministrazioni di centro destra, legate ad una politica della prassi, del fare e poco a battaglie teoriche che poco interessano ad un territorio che ha fame e voglia di crescere e di risposte concrete. Grazie al Presidente Rocca ed all’On. Laura Cartaginese per l’interesse riposto nell’affermazione della città di Civitavecchia».