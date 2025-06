CIVITAVECCHIA – Bilancio positivo per il primo mese di funzionamento per lo Sportello di ascolto sperimentale a San Gordiano. A tirare un primo bilancio dell’iniziativa è il suo promotore, il co-responsabile cittadino del Dipartimento Pensionati d’Italia di Fratelli d’Italia, Remo Fontana.

“Ci siamo occupati di numerose segnalazioni - spiega Fontana – sia in ordine a questioni di sicurezza personale che stradale. Per quanto riguarda le prime, abbiamo indicato ai cittadini numeri utili per rivolgersi alle istituzioni preposte, principalmente forze dell’ordine. Per quanto riguarda le seconde, ci siamo fatti portavoce presso gli uffici comunali delle indicazioni ricevute e speriamo di poter contribuire a una migliore qualità della vita dei cittadini».

Il servizio è ospitato dal comitato elettorale del consigliere regionale Emanuela Mari, in via delle Azalee nel quartiere di San Gordiano ed è rivolto a tutti i cittadini. Lo sportello è aperto dalle 10.00 alle ore 12.00 del giovedì di ogni settimana. «Si tratta di un servizio che sta funzionando per accorciare la distanza tra cittadino e istituzioni, che a Civitavecchia abbiamo potuto aprire grazie al Dipartimento Pensionati d'Italia e al consigliere regionale Emanuela Mari con il suo comitato promotore», conclude Fontana.